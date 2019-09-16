"نيسان" تزيح الستار عن "چوك" الجديدة كلياً في أوروبا

كتب: باسل الحلواني

بعد مرور 10 أعوام على إطلاقها لتغير مفهوم السيارات "الكروس أوڨر" حول العالم من خلال شخصيتها وسماتها الفريدة، وصل الجيل الجديد من السيارة نيسان چوك الجديدة كلياً للأسوق الأوروبية لكتابة فصل جديد من قصة نجاحها بين عشاق السيارات الكروس أوڨر.

وتقدم "جوك"، مستويات جديدة من الأداء الرائع والتكنولوجيات المتطورة مع صالون داخلى أكثر اتساعاً ورحابة.

ومع تألق أكثر من مليون سيارة نيسان چوك في مختلف شوارع أوروبا، نجحت السيارة في الحصول على ثقة العملاء في الأسواق الأوروبية بفضل تصميمها المتميز ومحركها القوي.

وحصل الجيل الجديد من نيسان چوك، الذي أطلق في لندن وباريس وبرشلونة و كولونيا بألمانيا، على إعجاب عاشقي السيارات الذين يقدرون التصاميم العصرية الجذابة والتقنيات الحديثة، بالإضافة للأداء والوظائف العملية، في قطاع سيارات الكروس أوڨر، ويتميز الجيل الجديد من نيسان چوك بتقنية "

Advertisements

ProPILOT

Nissan Intelligent Mobility

" والتي تقدم تجربة قيادة أكثر سهولة ومليئة بالثقة، وتمضي چوك الجديدة خطوة للأمام في رحلة تقنيات نيسان للتنقل الذكي""والتي تعمل على الارتقاء بكافة جوانب أداء السيارات بما في ذلك الطاقة المستخدمة في تشغيلها وكيفية قيادتها وإدماجاها في المجتمع.

وتعود نيسان چوك بتصميم جديد كلياً لتضع معيار جديد لكفاءة ومميزات السيارات الكروس أوفر بأبعاد أكبر ومستوى أعلى من الأداء الرياضي، مع جنوط رائعة مقاس 19، وتمتاز السيارة نيسان چوك الجديدة بأحدث تكنولوجيات الإضاءة الليد، مع الحفاظ على الشكل الدائري المميز للمصابيح الأمامية، وتتوافر السيارة نيسان چوك مع 11 لون جديد جذاب.

وشهد الصالون الداخلي للسيارة نيسان جوك العديد من التغيرات كذلك والتي

ABS

EBD

تتيح المزيد من الرحابة للركاب مع أناقة متناهية وراحة أكبر للسائق وكل الركاب في المقاعد ألأمامية أو الخلفية، هذا بجانب نظام لبدء وإيقاف السيارة، ومفتاح ذكي وعجلة قيادة مزودة بحساس للسرعة ومكيف هواء أتوماتيكي، بالإضافة لأحدث تقنيات الأمان التي تتضمن نظام المكابح المانعة للانغلاق (), توزيع قوة المكابح الكترونياً ()، بجانب مكابح مساعدة والتي تضفي المزيد من السلامة والأمان للركاب والسائق.

وتأتي چوك الجديدة كلياً بمحرك سعة 1000 سي سي و3 سيلندر تربو DIG-T بقوة 117 حصان، مما يعطي السائق مستويات أعلى من ألأداء مع التوفير في استهلاك الوقود، وتتوافر السيارة بناقل " manual " للسرعات، هذا بالإضافة إلى ناقل رياضي أوتوماتيكي للسرعات (7 سرعات) مع اختيار وضعيات متعددة للقيادة مثل (القيادة القياسية والقيادة الرياضية)

جدير بالذكر أن نيسان چوك قد احدثت نقلة نوعية في فئة السيارات الكروس اوڨر عند دخولها السوق المصرية والتي جمعت ما بين التصميم الشبابي الفريد والمبتكر الذي استطاع ان يأسر قلوب محبي السيارات الرياضية والأداء القوي والتي يبحث عنها عشاق روح المغامرة دائماً.