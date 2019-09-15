الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "مرسيدس - بنز" تكشف في فرانكفورت عن سيدان كهربائية جديدة

كشفت شركة "مرسيدس – بنز" في معرض "فرانكفورت" للسيارات عن سيارة Vision EQS الاختبارية الكهربائية.

ومن شأن تلك السيارة الاختبارية أن تفتح بابا جديدا في قائمة سيارات سيدان كبيرة الحجم التي ليس بمقدورها منافسة "تسلا" الكهربائية فحسب بل والسيارات الكهربائية التابعة لشركات أخرى.

ومن ميزات Vision EQS الاختبارية الفخامة والتكنولوجيات الفائقة، والمسافة الطويلة التي تقطعها دون أن تشحن بطارياتها، فضلا عن الشحن السريع للبطاريات.

وتمتلك السيارة محركين كهربائيين (لكل محور محرك واحد) ينتجان 476 حصانا و760 نيوتن/متر من عزم الدوران. ويفترض أن تتسارع السيارة حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية. أما سرعتها القصوى فتفوق 200 كيلومتر في الساعة.

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ويمكن أن تقطع السيارة مسافة 700 كيلومتر دون أن تشحن بطارياتها بسعة 100 كيلوواط/ساعة. أما شحنها فيمكن أن يتحقق من المآخذ الكهربائية بقدرة حتى 350 كيلوواطا.

ويتوفر في السيارة نظام السائق الآلي من الجيل الثالث.