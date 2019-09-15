هل يواجه النفط تحدياً ضخماً بعد انتشار السيارات الكهربائية؟

الخليج ٣٦٥ نت – صرّح “إدوارد مورس” الرئيس العالمي لأبحاث سيتي جروب، بأن الطلب على الوقود يواجه تحديات وتهديدات صريحة بعد الحركة العالمية لمنح السيارات الكهربائية النسبة الأكبر من الأسواق؛ تحقيقاً للتشريعات البيئية.

وأشار إلى أن النمو الذي يشهده قطاع السيارات الكهربائية قد يُقلّص الطلب على شحنات النفط بحوالي 13.7 مليون برميل يومياً، وأضاف أننا سنلحظ ذلك جلياً خلال عام 2040، وجاءت هذه التصريحات أثناء مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة.

وأوضح أن هناك توقعات من جانب وكالة الطاقة الدولية بارتفاع ملحوظ في نسبة الطلب على مواد البتروكيماويات، بمعدل يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً حتى عام 2040، ويُعتبر هذا الرقم أكثر من ثُلث نمو الطلب على النفط حتى عام 2030 ويقترب من النصف حتى عام 2050.

وتوقع “مورس” أن نمو الطلب على النفط بمقدار 940 ألف برميل يومياً في 2019 وبواقع 1.07 مليون برميل يومياً في 2020، يأتي مع نمو التجارة العالمية بنسبة 2.5%، أما إذا بلغ نمو التجارة 0% فإن نمو الطلب على النفط قد يتراجع إلى 730 ألف برميل يومياً في العام المقبل.