الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة نيسان بترومين، وحافظ على برودة سيارتك هذا الصيف بأقوى عروض الصيانة. مزايا العرض: فحص نظام التبريد للسيارة مجاناً

فلتر مجاني لنظام التبريد

معالج تنقية مجاني لنظام التبريد

20% خصم على قطع الغيار للإصلاحات العامة

15% خصم على اجور اليد للإصلاحات العامة الشروط والأحكام: يسري هذا العرض حتى 19 سبتمبر 2019 في جميع فروع بترومين اوتوكير

300 ريال الحد الأدنى لفاتورة الصيانة للحصول على فلتر المكيف المجاني

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الصيف من نيسان بترومين لصيانة السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.