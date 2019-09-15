مزاد عالمي للسيارات الكلاسيكية ومعرض سيارات معدلة في الرياض إليك التفاصيل وموعد الانطلاق

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد شركة المزادات Worldwide Auctioneers بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه السعودية لإطلاق واحدة من أهم وأكبر فعاليات السيارات في الشرق الأوسط، وهو مزاد للسيارات النادرة ومعرض للسيارات المعدلة في الرياض من نوفمبر 21 إلى 26.

وسيتم شحن حوالي 300 سيارة نادرة ومعدلة من الولايات المتحدة إلى السعودية، مع عقد المزاد والمعرض خلال موسم الرياض الممتد لشهرين، وقد صرح رئيس شركة Worldwide Auctioneers: “السعودية هي اهم سوق صاعد في العالم الآن للسيارات النادرة، وقد قام ولي العهد بخطوات واسعة لفتح السوق وتحريره ضمن خطته لعام 2030 لتقليل الاعتماد على النفط وخلق فرص وفعاليات ثقافية وترفيهية في مختلف المجالات ومنهم السيارات”.

ونذكر القراء أن الهيئة العامة للترفيه تم تأسيسيها في 2016 ومن ضمن أهدافها هو تحويل السعودية إلى واحدة من أهم 10 دول في مجال الترفيه، وذلك بإشراف خاص من رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ, كما أن مجال السيارات في السعودية يلعب دوراً رئيسياً في ذلك، لأنها تحتوي على جمهور متحمس ومهتم بالسيارات من مختلف الفئات في المجتمع كما انه سيجذب جميع المهتمين حول العالم من مختلف الجنسيات والمستثمرين في هذا المجال.

وتتوقع شركة Worldwide Auctioneers أن يتحول المزاد والمعرض لحدث سنوي في الرياض وعامل جذب رئيسي لمحبي السيارات في المنطقة وحول العالم.