"فولكس فاجن" تكشف حقيقة التلاعب في نتائج اختبارات عوادم سياراتها

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية، حقيقة التلاعب في نتائج اختبارات عوادم سياراتها، حيث أكدت الشركة في بيان لها، أنه لم يتم تزويد أي سيارة تعمل بالمحرك الديزل إي.أيه 288 الذي يتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة المعروفة باسم يورو6 بأي برنامج كمبيوتر للتلاعب في نتائج

اختبارات معدلات العوادم".

وكان عدداً من وسائل الإعلام قد أكدت أن فولكس فاجن" زودت المحركات من طراز "إي.أيه 288" ببرنامج كمبيوتر يساعد في خفض كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء تشغيل السيارة في ظروف

السير العادية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن المحرك "إي.أيه 288" جاء ليحل محل المحرك الديزل "إي.أيه 189" الذي كان محور فضيحة استخدام "فولكس فاجن" لبرنامج كمبيوتر يتلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم التي تفجرت في سبتمبر 2015 وكبدت المجموعة خسائر بعشرات المليارات من الدولارات.

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جدير بالذكر "فولكس فاجن" تستخدم المحرك "إي.أيه 288" في العديد من الطرز منها "جولف" و"باسات" و"تيجوان" منذ 2012.