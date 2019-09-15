“تقرير” أكثر 10 سيارات يحتفظ بها أصحابها لأطول وقت ممكن

الخليج ٣٦٥ نت – يجب أن يكون شراء السيارات استثمار طويل الأجل، فهي واحدة من أغلى عمليات الشراء التي يقوم بها الأشخاص اليوم بجانب شراء المنازل، ويحتفظ الناس بالسيارات لفترات زمنية مختلفة لعدة أسباب، مثل الموثوقية، وتكاليف الصيانة وغيرهم، حيث يحتفظ المستهلك العادي بسيارته لمدة 8.4 عام في المتوسط، وسنستعرض معكم اليوم السيارات التي يحتفظ بها أصحابها لأطول فترة ممكنة.

10-تويوتا أفالون: 9.8 سنة

قد لا تكون أفالون مميزة مثل اخوانها كورولا وكامري، ولكنها السيارة السيدان الوحيدة في هذه القائمة، حيث تفوقت على كامري وكورولا.

9-تويوتا سيكويا: 9.9 سنة

هي أول سيارات الـ SUV في هذه القائمة، وتحصل على سمعتها بفضل الموثوقية الكبيرة، وربما سعرها الضخم الذي يبدأ من 50,000 دولار (187,500 ريال) أحد أهم أسباب جعل الناس يحتفظون بها لفترة طويلة.

8-بورشه 911: 9.9 سنة

تبني بورشه الكثير من طرز 911 المختلفة، حيث يوجد طرازات أساسية بأداء جيد، بالإضافة إلى سيارات ذات قدرة عالية تصلح كسيارة سباق، ويمكن أن تصبح باهظة الثمن، وبعض طرزها من السهل شراؤها، لذا وجودها في القائمة منطقي تماماً.

7-تويوتا فور رنر: 10 سنوات

أصبحت فور رنر قديمة بالفعل، لكن هذا لا يمنع الناس من التمسك بها، وذلك بفضل أداءها القوي على الطرق الوعرة.

6-فورد موستنج: 10 سنوات

يبدو هذا الوقت طويلاً لسيارة العضلات، وما جعلها تصل إلى هذه القائمة هي أنها تعد خياراً جيداً لمن يبحثون عن أداء مميز بتكلفة ميسورة وتكاليف صيانة منخفضة.

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5-فورد إكسبيديشن: 10.1 سنة

ثاني سيارات فورد في هذه القائمة، والتي تتنافس مع شيفروليه سوبربان، فبفضل الترقيات التي جلبتها فورد من حيث التصميم والأداء والمزايا الإضافية انتقلت سيارة الـ SUV إلى مستويات أعلى.

4-أودي تي تي: 10.2 سنة

مرت TT بلحظات كان مستقبلها فيها موضع تساؤل، ويبدو أنها ستعيش الآن، وهي سيارة رياضية رشيقة ببابين تفوقت على إكسبيديشن لتحصل على المركز الرابع في القائمة.

3-مرسيدس إس إل كلاس: 10.3 سنة

سيارة رياضية أخرى باهظة الثمن، فهي رودستر بمقعدين يشتريها الناس للقيادة في عطلات نهاية الأسبوع خاصة عند غروب الشمس، عندما تكون درجات الحرارة مثالية.

2-شيفروليه كورفيت: 10.5 سنة

هي أيقونة أمريكية كثيراً ما تكون سيارة الأحلام، فمن المنطقي أن يتم الاحتفاظ بها لفترات طويلة لتحتل بفضل ذلك المرتبة الثانية.

1-تويوتا لاندكروزر: 11.4 سنة

تتصدر لاند كروزر القائمة بفارق كبير، ومن السهل معرفة سبب تعلق الناس بها، وهو اعتماديتها الأسطورية وقدراتها المبهرة.