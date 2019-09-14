تعرف على التكلفة السنوية لامتلاك سيارة جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لدراسة سنوية أجرتها الجمعية الأمريكية للسيارات AAA، فقد وصلت تكاليف امتلاك السيارات الجديدة إلى مستوى جديد منذ بدأت المنظمة في تتبع التكاليف في عام 1950، حيث يبلغ متوسط التكلفة السنوية الجديد 9,282 دولار (34,800 ريال) أي 773.5 دولار (2,900 ريال) شهرياً، وتقول الجمعية أن الزيادة ناتجة أساساً عن ارتفاع تكاليف التمويل مثل ارتفاع أسعار الفائدة والقروض الطويلة، حيث ارتفع الجزء التمويلي من تكلفة السيارة السنوية بنسبة 24% هذا العام مقارنة بـ 2018.

وعلى الرغم من متوسط التكاليف الذي ذكرناه آنفاً، إلا أن مبلغ المال الذي ستنفقه سيختلف قليلاً اعتماداً على السيارة التي تحصل عليها، فالسيارات الجديدة الأصغر والتي تعمل بالبنزين يكون متوسط تكاليفها السنوية 7,114 دولار (26,650 ريال)، في حين أن شاحنات البيك آب تكلف سنوياً 10,839 دولار (40,600 ريال)، ويمكنكم معرفة تكاليف جميع الفئات مرتبة تصاعدياً في القائمة التالية:

سيدان صغيرة: 7,114 دولار (26,650 ريال)

هايبرد: 7,736 دولار (29,00 ريال)

كهربائية: 8,320 دولار (31,200 ريال)

SUV صغيرة: 8,394 دولار (31,400 ريال)

سيدان متوسطة: 8,643 دولار (32,400 ريال)

SUV متوسطة: 10,265 دولار (38,500 ريال)

سيدان كبيرة: 10,403 دولار (29,00 ريال)

بيك اب: 10,839 دولار (40,600 ريال)

وبالنظر إلى تفاصيل التكاليف، سنلاحظ أن إحدى المزايا الكبيرة للسيارات الصغيرة هي أنها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود من الكبيرة، كما تتميز السيارات الهجينة بذلك أيضاً، لكنهم يعانون من ارتفاع الأسعار الأولية التي تؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل، وبزيادة حجم السيارات، ترتفع التكاليف، بسبب استهلاك الوقود بشكل أكبر، ويمكنكم العثور على تفاصيل أكثر تفصيلاً للتكاليف في موقع AAA.