جنرال موتورز تستدعي 3.5 مليون سيارة SUV وبيك أب لهذا السبب!

الخليج ٣٦٥ نت – تنظم جنرال موتورز حملة استدعاءات لـ 3,456,111 سيارة لمشاكل في السلامة، بالتنسيق مع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، حيث تقدر الشركة أن 2% من السيارات المستدعاة تعاني من مشكلة في المكابح التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مخاطر الاصطدام.
حيث أوضحت NHTSA أنه في بعض الحالات ينخفض أداء المكابح مع مرور الوقت، وفي حالة حدوث ذلك، سيشعر السائقون باهتزاز في دواسة المكابح أو تغيير في مقدار الضغط اللازم للكبح، وسوف يستمع الركاب أيضاً إلى صوت ضجيج قادم من حجرة المحرك، وبعد دقيقتين إلى خمس دقائق، سيقوم البرنامج بعرض رمز تشخيصي للمشكلة.
أما بالنسبة للسيارات التي قد تعاني من هذه المشكلة، فهي كل من كاديلاك إسكاليد 2015-2017، وشيفروليه سلفرادو 2014-2018 وجمس سييرا، وشيفروليه سوبربان 2015-2018، وسيارات تاهو وجمس يوكون، فبعد تحديد موعد مع وكيل معتمد من جنرال موتورز، سيقوم الفنيون بفحص كل سيارة بدقة وإعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية في المكابح.
والجدير بالذكر أن جنرال موتورز لن تعوض مالكي السيارات المتضررة، لأن هذه الإصلاح لم يكن متاحاً قبل الاستدعاء، كما لم تقدم الشركة إخطارات رسمية للمالكين حتى الآن.
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