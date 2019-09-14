5 فروقات بين المواصفات الأمريكية والخليجية في السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – صحيح أن طرازات السيارات متطابقة شكلياً بين دولة لأخرى، لكن هذا لا يعني أن الشركات لا تجري عليها تعديلات حتى تناسب البيئة المحيطة وحالات القيادة، وهذا يظهر في المواصفات الخليجية واختلافاتها عن المواصفات الأمريكية وهي كما يلي:

أولاً: يتم تعديل المحرك في بعض الحالات تفادياً لتوليده حرارة مرتفعة تؤدي إلى هلاكه السريع بمرور الزمن.

ثانياً: أنظمة التصفية والمضخات يتم تعديلها لتكون قادرة على تصفية الغبار والرمال من الزيوت.

ثالثاً: الردياتير يتم تحسينه ليقلّل تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة.

رابعاً: مكيف الهواء تزيد كفاءته حتى يكون قادرا على تبريد السيارة في درجات الحرارة المرتفعة.

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خامساً: مقاومة صدأ إضافية لأن الرطوبة العالية تزيد فرص تآكل هيكل السيارة بفعل الصدأ.

بالطبع بإمكان المواصفات الأمريكية تحمل الأجواء الخليجية بدون تعديلات المواصفات الخليجية، لكن معدل إهلاكها قد يكون أسرع لأنها مصنوعة بالأصل لبيئة باردة.

علماً أن تجهيزات المواصفات الأمريكية بلا شك أفضل حيث ستجد فيها مزايا تقنية وسلامة أكثر، كما أن سعرها في السوق المستعملة يكون أرخص بما يتراوح بين 10-15 بالمئة، لكن يجب عليك فحصها جيداً قبل شراءها حتى لا تفاجئ بأنها كانت قد غرقت مثلاً ثم تم توريدها إلى الخليج لاحقاً.