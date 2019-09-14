كتب: باسل الحلواني
نظمت هيونداي من خلال وكيلها الحصري شركة جي بي غبور أوتو، حملة توعية عالمية تحت شعار "خلي الطريق أحسن صديق"، مساهمة منها في تعزيز الوعي العام حول القيادة الآمنة وضمان سلامة جميع أفراد المجتمع من قائدي السيارات ومستخدمي الطرق، استكمالا لنجاح حملة "سلامتك تهمنا" التي نظمتها على مدار الأربعة سنوات الماضية.
ركزت الحملة هذا العام على تعزيز ثقافة المسؤولية أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة في فصل الصيف، الذي تزدحم فيه الطرق السريعة بسبب تدفق السيارات على المدن الساحلية لقضاء الإجازات الصيفية.
و نشرت هيونداي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وانستجرام بعض النصائح حول طرق وأساليب القيادة الصحيحة والآمنة باعتبارها الأساس لسلامة جميع مستخدمي الطريق، منها وضع أحزمة الأمان، وعدم استخدام الهواتف المحمولة، والالتزام بحدود السرعة، وأهمية ترك مسافة كافية بين السيارات أثناء القيادة.
جدير بالذكر أن حملة "سلامتك تهمنا" حققت نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث عملت على تدريب السائقين من مختلف الفئات، بما في ذلك سائقي الملاكي والأوتوبيسات والنقل، على أسس القيادة الآمنة وحسن التعامل مع مختلف الطرق سواء الممهدة أو غير الممهدة، وحظيت بتفاعل كبير من جميع المشاركين.
تأتي الحملة في إطار المسؤولية المجتمعية لهيونداي مصر وجي بي غبور أوتو نحو تحقيق هدف السلامة للجميع على الطرق، وحرصهما على رفع مستوى الوعي لدي جميع أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بأساليب القيادة الآمنة، مما يساهم في خفض معدلات حوادث الطرق وتحسين معدلات الأمن والسلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر للعام الرابع.. "هيونداي" تطلق حملة "سلامتك تهمنا" 2019 للتوعية بأهمية القيادة الآمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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