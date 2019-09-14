العرض التمويلي من بترومين على نيسان باثفايندر 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان وكيل نيسان المعتمد في جميع أنحاء المملكة، وسهل طريقك للنجاح. السيارة المشمولة في العرض: باثفايندر 2019 مزايا العرض: صيانة مجانية 30 ألف كم أو سنتين

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

ضمان ممتد 5 سنوات بدون حد أقصى للكيلومترات الشروط والأحكام: العرض ينتهي في 30 سبتمبر 2019

صورة السيارة المعروضة هي لغرض الإعلان فقط

تطبّق الشروط والأحكام صورة العرض:

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