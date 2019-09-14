هكذا استخدمت ابل سيارات عضلية لإبراز مميزات آيفون 11

الخليج ٣٦٥ نت – عادة، لن يجذب عرض تقديمي مدته ساعتان لهاتف ذكي قادم انتباه عاشقي السيارات الكلاسيكية، إلا أنه أثناء كشفها عن تشكيلة آيفون 11 الجديدة كلياً، وجدت آبل طريقة لجذب انتباههم، ففي منتصف العرض التقديمي تقريباً عند استعراض إمكانيات الفيديو المتقدمة للهاتف، تم عرض ثلاث سيارات شيفروليه بألوان زاهية وهي تتسابق في طريق بونفيل سولت الملحي.

وتستمر لقطات السيارات التي تتسابق عبر المسطح الملحي لأقل من دقيقة، لكنها كانت بالتأكيد كافية لجذب انتباهنا، حيث اشتمل الفيديو على سيارات شيفيل 1966 وكامارو 1968 وشيفيل 1971 بألوانها المميزة وهي النقيض المثالي للمسطح الملحي الأبيض والرمادي، والذي يمكنكم مشاهدته بالأسفل.

حتى لو لم تكن من محبي آبل أو لست من معجبي الجوالات الذكية عالية التقنية، فسيظل هذا الهاتف رائعاً لعشاق السيارات بفضل جودة الفيديو الممتازة، فلقد تم تصوير فيديو سيارات عضلات شيفروليه بدقة 4K، وبقدرات تحرير رائعة، لذا من المؤكد أن يكون متميزاً في تصوير عروض السيارات أو السباقات أو أي مكان آخر قد تحتاج فيه إلى وسيلة سريعة وسهلة لالتقاط فيديوهات وصور عالية الجودة.

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ومن المؤكد أن التقنيات المضمنة في هذا الهاتف ستجعل من السهل تصوير مقاطع الفيديو وتحريرها، كما ستساعد على استبدال معدات الفيديو الأكبر حجماً والأكثر كلفة، وتقول آبل إن آيفون 11 يحتوي على أعلى جودة فيديو على الإطلاق في الهواتف الذكية، واستناداً إلى مقطع الفيديو هذا، فمن الصعب الشك في هذا الادعاء.