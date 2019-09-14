هل ستقوم لاندروفر بإنشاء ديفندر بيك اب؟

الخليج ٣٦٥ نت – قد يكون تخلي لاند روفر عن خططها لإنشاء سيارة بيك آب بأربعة أبواب من ديفندر 130 خبراً سيئاً لعشاق هذه الفئة، حيث قال أحد المطلعين المقربين من جاكوار لاند روفر إن الشركة ألغت هذا الإصدار من خططها المستقبلية.

يذكر أن المستندات التي تم تسريبها سابقاً كشفت أنه بالإضافة إلى ديفندر 90 و110، فإن لاند روفر تنوي إطلاق إصدار أكبر وهو 130، يقال إن طوله يبلغ 5.1 متر، مقارنة بـ 4.758 متر لطراز 110، في حين سيتشاركون في نفس قاعدة العجلات بطول 3.022 متر، ومن شأن الحجم الزائد أن يسمح بمقاعد لعدد يصل إلى 8 أشخاص، بدلاً من سبعة كحد أقصى في 110.

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وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل حوله، فمن المفترض أن تحصل سيارة بيك آب المستندة إلى 130 على مقصورة تتسع لخمسة ركاب، وستكون المنطقة خلف الركاب مخصصة للصندوق الخلفي، وللمقارنة، يبلغ طول سيارة فورد رينجر سوبر كروز ذات الأربعة أبواب 5.35 متر، مما يجعلها أطول بنحو 25.4 سم وفقاً للمواصفات المزعومة لـ 130.

وحتى لو لم يكن إصدار البيك آب جزءً من الخطة، فإن لاند روفر لا تزال لديها استراتيجية كبيرة لديفندر الجديدة، حيث يتوقع أن يأتي إصدار 90 ببابين بعد ذلك، وهناك أيضاً خيار محرك هجين بالقابس قادم في الطريق، كما تسمح الترقيات العديدة التي قدمتها الشركة لها بأن تكون الأفضل في فئتها.