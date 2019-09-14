مرسيدس مايباخ GLS يقترب تدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – جميعنا لاحظ تأخر دايملر بشكل لافت عن الانضمام للمنافسة القوية في سوق سيارات الـ SUV فائقة الفخامة، إلا أنه وفقاً لتقرير جديد، فإن الشركة ستكشف عن مايباخ GLS في الأسابيع أو الأشهر القادمة، ونقلاً عن مصادر غير معلنة، تقول مجلة اوتوكار البريطانية إن السيارة تم تطويرها لتوفر نفس مستوى الفخامة والأداء مثل مايباخ S-Class.

ولتمييزها عن الجيل الثاني القياسي من GLS، يُعتقد أن المصممين توصلوا إلى نظرة جديدة مستوحاة من مرسيدس مايباخ Vision 6 الاختبارية التي أذهلت الحضور في بيبل بيتش قبل ثلاث سنوات، لذا سيكون من المثير للاهتمام أن نري كيف سيتم تكييف خطوط الكوبيه الرائعة في سيارة عالية الركوب، وبصرف النظر عن شبك مايباخ المحدث الذي رأيناه في S-Class، يزعم أن GLS ستحتوي على تصميم مختلف للمصابيح الأمامية والخلفية، وسيتم استخدام الكروم بشكل أكبر على هيكلها.

أما بالنسبة للداخلية، فمن المتوقع أن تتوفر بطرازين، حيث يمكن الاختيار بين أربع أو خمس مقاعد، وقد يكون هناك مساحة أكبر للأرجل ليستمتع الركاب في الخلف بالسيارة بقدر الإمكان عن طريق تمديد قاعدة العجلات، كما سيتم رفع جودة المقصورة عن النسخة الحالية، وستكون هناك بعض المزايا الخاصة بمايباخ، وستتوفر بسعر أكبر من 76,195 دولار (285,700 ريال) لطراز GLS 450 القياسي.

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كما سيتم تزويد منافس بنتلي بنتايجا القادم بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر مزود بنظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، وفي حين أن محرك V12 التابع للشركة يختفي تدريجيا، إلا أن AMG قالت إن المحرك لا يزال يتمتع بعمر كبير في إصدارات مايباخ، لذا من الممكن أن تتوفر مايباخ SUV القادمة بالمحرك ذو سعة 6 لتر.