بوجاتي تريد صنع سيارة بأربعة أبواب.. وهذا ما تنتظره

الخليج ٣٦٥ نت – كانت بوجاتي مشغولة مؤخراً بسياراتها الجديدة لافواتيور نوار، وEB110 تريبوت شنتوديتشي، وشيرون سوبر سبورت 300+ الجديدة، إلا أن رئيس الشركة، ستيفان وينكلمان، ألمح إلى احتمال توسيع تشكيلتهم على المدى الطويل، حيث تدرس فولكس فاجن إنتاج موديل يتسع لأربعة مقاعد، ومع ذلك، قال إن هذا المشروع سيتطلب ميزانية كبيرة لتطويره، حيث أنها ستكون مختلفة تماماً عن شيرون الخارقة، وأضاف إن ما تحتاج إليه بوجاتي هو تأمين تمويل كبير لتحقيق ذلك.

كما ذكر المدير التنفيذي البالغ من العمر 54 عام والمولود في برلين، أنه إذا وجدت العلامة الفرنسية الفاخرة طريقة لتأمين الأموال اللازمة لتطوير موديل ثان، فلن تتحول شيرون لسيارة كهربائية بالكامل، لاعتقاده أنه لا يزال يتعين على السيارات الخارقة استخدام المحركات التقليدية في المستقبل القريب.

ومع ذلك، فقد ذكر الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة لامبورجيني أن المحركات المكهربة، والتي من المحتمل أن تكون بنزين هجينة، سيكون لها مستقبل في الشركة في سيارات تتوفر بسعر يمكن توفيره، إلا أنه من الصعب تخيل وجود سيارة بوجاتي بسعر أقل من مليون دولار أي أقل بثلاث مرات تقريباً من شيرون.

وكملاحظة أخيرة، قال وينكلمان، أن الـ 30 نسخة المخطط إنتاجها من شيرون سوبر سبورت 300+ قد تم بيعهم جميعاً تقريباً في غضون أيام بسعر يبلغ حوالي 4 ملايين دولار (15 مليون ريال).

Bugatti 16C Galibier Concept

Bugatti 16C Galibier Concept Advertisements

Bugatti 16C Galibier Concept

Bugatti 16C Galibier Concept

Bugatti 16C Galibier Concept