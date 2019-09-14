تحطم لامبورجيني ديابلو في حادثة عنيفة بعد أيام من شرائها

الخليج ٣٦٥ نت – تدمرت لامبورجيني ديابلو في أستراليا بعد أيام من شراء صاحبها للسوبركار الإيطالية بـ 500,000 دولار أسترالي (1.29 مليون ريال)، ومن الواضح أن السائق فقد السيطرة على ديابلو، ما دفع السيارة للانزلاق على جانب الطريق وأخذ ضرر عنيف.

الضرر متركز خاصة في مقدمة السيارة وغطاء المحرك مع دمار الزجاج الأمامي، كما نرى ضرر حقيقي على السقف والأبواب والجوانب.

بالطبع قيادة سيارة مثل ديابلو بمحرك V12 يتطلب تركيزاً هائلاً أثناء القيادة بسرعات مرتفعة وأي خطأ بسيط قد يكون مميتاً، ولكن لحسن حظ السائق، لم يصب بجروح عنيفة بسبب الحادثة.

ويبدو أن هذه النسخة تحديداً هي من سيارات ديابلو الأصلية قبل الفيس ليفت، بمحرك V12 سعة 5.7 لتر بقوة 485 حصان وعزم دوران 580 نيوتن.متر مع نظام دفع خلفي.