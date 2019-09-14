الخليج ٣٦٥ نت – تدمرت لامبورجيني ديابلو في أستراليا بعد أيام من شراء صاحبها للسوبركار الإيطالية بـ 500,000 دولار أسترالي (1.29 مليون ريال)، ومن الواضح أن السائق فقد السيطرة على ديابلو، ما دفع السيارة للانزلاق على جانب الطريق وأخذ ضرر عنيف.
الضرر متركز خاصة في مقدمة السيارة وغطاء المحرك مع دمار الزجاج الأمامي، كما نرى ضرر حقيقي على السقف والأبواب والجوانب.
بالطبع قيادة سيارة مثل ديابلو بمحرك V12 يتطلب تركيزاً هائلاً أثناء القيادة بسرعات مرتفعة وأي خطأ بسيط قد يكون مميتاً، ولكن لحسن حظ السائق، لم يصب بجروح عنيفة بسبب الحادثة.
ويبدو أن هذه النسخة تحديداً هي من سيارات ديابلو الأصلية قبل الفيس ليفت، بمحرك V12 سعة 5.7 لتر بقوة 485 حصان وعزم دوران 580 نيوتن.متر مع نظام دفع خلفي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم لامبورجيني ديابلو في حادثة عنيفة بعد أيام من شرائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.