كتب: باسل الحلواني أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، عن زيادة في أسعار جميع فئات أكسنت 2019 الجديدة بنسبة 5000 جنيه. وبعد تطبيق الزيادة أصبحت أسعار هيونداي أكسنت تبدأ من 262.000 جنيه بدلاً من 257.000 جنيه، بينما قدمت الفئة الثانية بسعر رسمي 275.000 جنيه بدلاً من 270.000 جنيه. هيونداي أكسنت تبدأ من 262.000 جنيه بدلاً من 257.000 جنيه، بينما قدمت الفئة الثانية بسعر رسمي 275.000 جنيه بدلاً من 270.000 جنيه. وبلغت الأسعار الرسمية للفئة الثالثة بعد الزيادة 285.000 جنيه، بدلاً من 280.000 جنيه، بينما الفئة الرابعة قدمت بسعر رسمي 315.000 جنيه بدلاً من 310.000 جنيه، أما الفئة الأعلى من أكسنت 2019 أصبحت تقدم بسعر رسمي 342.000 جنيه بعد أن كانت بـ 337.000 جنيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الزيادات الجديدة.. ننشر الأسعار الرسمية لـ"هيونداي أكسنت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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