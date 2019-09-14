تويوتا بريوس 2020 تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا بريوس هي التي شهرت الموديلات الهجينة بفصل سعرها المعقول نسبياً وكفاءة استهلاكها الممتازة للوقود لتصبح السيارة الهجينة الأكثر مبيعاً في العالم، وقد كشفت تويوتا عن موديل 2020 بتحديثات خفيفة.

بريوس ستستمر في الاعتماد على على مولد طاقة هجين بقوة 121 حصان، مع توفر نظام دفع رباعي اختياري وكفاءة استهلاك وقود تبدأ من 4.5 لتر لكل 100 كيلومتر للموديل القياسي وتصل إلى 4.2 لتر لكل 100 كيلومتر لنسخة ايكو الخاصة.

داخلية السيارة تظل عملية وسهلة الاستخدام مع تركز جميع العدادات في حزمة رقمية واحدة، مع شاشة معلومات ترفيهية جديدة 7 إنش بتطبيق ابل كاربلاي، بالإضافة إلى بلوتوث ومشغل اسطوانات وواي فاي، مع توفر شاشة 11.6 إنش أكبر حجماً لنسخة Limited الأغلى ثمناً مع نظام ملاحة.

ويبدأ سعر تويوتا بريوس 2020 من 24,200 دولار (90,000 ريال) ويصل إلى 32,375 دولار (121,000 ريال) لنسخة Limited، والتي تأتي بجنوط 17 إنش أكبر حجماً ومصابيح أمامية LED ومساحات مستشعرة للأمطار ومقعد كهربائي للسائق وشحن لاسلكي للجوال والمزيد.