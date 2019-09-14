كاديلاك CT4 موديل 2020 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك عن CT4-V موديل 2020 في مايو والآن أزاحت الشركة الستار عن CT4 القياسية بتصميم جريء مشابه لـ CT5 وXT6. وتأتي CT4 بلمسات خارجية براقة وشبك أمامي معدني، بينما نسخة سبورت تتمتع بشبك أمامي أسود جريء وجنوط 18 إنش خاص، مع مصابيح خلفية نصف شفافة وجناح خلفي. وتشمل مواصفات السيارة القياسية مقود ومقاعد جلدية وشاشة معلومات ترفيهية 8 إنش بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي مع نظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ بمنطقتين وتقنية عزل الأصوات مع فتح الأبواب عن بعد. Advertisements نسخة بريميوم الأكثر فخامة تتمتع بإضاءة LED داخلية محيطية مع زخرفات ألومنيوم على الكونسول الأوسط ومساحات مستشعرة للأمطار، وبالنسبة لنسخة سبورت فتأتي بمقاعد رياضية ودواسات خاصة بها ومقود رياضي والمزيد. وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 237 حصان وعزم دوران 349 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع خلفي، مع إمكانية اختيار الدفع الرباعي.. مع توفر محرك تيربو آخر اختياري سعة 2.7 لتر بأربع سلندرات بقوة 309 حصان وعزم دوران 471 نيوتن.متر. كاديلاك ستكشف عن المزيد من المعلومات قرب وقت الإطلاق، ولكن من المتوقع أن تبدأ الأسعار من 30,000 دولار (112,500 ريال) أو أكثر بقليل.

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