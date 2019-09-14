“بالصور” بي ام دبليو X6 بأكثر طلاء أسود في العالم.. هل يمكنك رؤيتها؟

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت بي ام دبليو نسخة خاصة لـ X6 لا تسطع تحت أضواء معرض فرانكفورت للسيارات، لأن طلائها هو اللون الأشد سواداً في العالم، والذي يطلق عليه Vantablack.
ربما ما سيساعد زوار المعرض في التعرف عليها هو الشبك الأمامي بإضاءة خلفية بيضاء والمناقضة بشكل أنيق للسواد العاتم للخارجية، ويُذكر أن لون Vantablack الأشد سواداً تم تطويره منذ خمسة أعوام للطائرات الشبحية قبل تطبيقه في مجالات أخرى مع ازدياد اهتمام صانعات السيارات به مؤخراً.
بي ام دبليو قررت استخدامه كتجربة عرض مبدئية في فرانكفورت مع توقعنا بتوسع استخدام هذا الطلاء من شركات أخرى، خاصة شركات تعديل السيارات، في حالة جذبه لاهتمام المستهلكين.
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