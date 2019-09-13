استدعاء المئات من سيارات رولزرويس كولينان.. والسبب؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت السلطات الأمريكية ورولزرويس عن استدعاء لموديلات كولينان 2019 لعيوب في المصابيح الخلفية، تحديداً لكون درجة إضاءتها ضعيفة مقارنة بالضوابط الرسمية. وقد حذرت السلطات الأمريكية أن المصابيح الخلفية الضعيفة قد تؤثر على رؤية السائقين وراء سيارات كولينان وتزيد من مخاطر الحوادث. وقد اكتشفت رولزرويس العيب في يوليو بعد اختبارات، مع مراجعتها لعملية تصنيع مورديها واكتشافها أن مئات من سيارات كولينان مزودة بالمصابيح الضعيفة، مع تأكيد الشركة أنه لا يوجد تقارير عن حوادث أو إصابات ناتجة عن الأمر بعد.

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