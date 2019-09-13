4 نصائح لتفادي الازدحام المروري على الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب للمدارس والجامعات شهدت المملكة كثافة مرورية شديدة خاصة في أوقات الذروة في العديد من الطرق والمحاور الرئيسية، وهو مما يتسبب في تعطل مصالح الآلاف من المواطنين يوميًا، لذا نقدم لكم نصائح هامة لتفادي الاختناقات المرورية.

1- استخدام المواقع الإلكترونية



توجد حالياً العديد من المواقع الإلكترونية على الإنترنت تهتم بالطرق وأماكن التكدس المروري، لذا قبل الانطلاق إلى الوجهة المرجوة يفضل تصفح هذه المواقع لمعرفة أماكن الطرق المزدحمة وتفادي القيادة بها.

2- استخدام المواصلات العامة



في المعتاد تكون المواصلات العامة أسرع من السيارات الخاصة، كما أن التوجه العام لاستخدام المواصلات العامة خاصة أوقات الذروة، يقلل السيارات على الطرق مما يخفف الزحام المروري ويزيد من السيولة المرورية.

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3- استخدام سيارة واحدة للعائلة



في حال وجود عدد من السيارات لأفراد العائلة فإنه يفضل استخدام سيارة واحدة للتنقلات خاصة أوقات الذروة وهو ما يحد من الكثافات المرورية على الطرق ويقلل وقت الرحلة.

4- استخدام طرق فرعية

في حال مواجه تكدسات مرورية سواء في بداية الرحلة أو عند العودة يفضل عدم الاستسلام والبقاء في نفس الطريق، واستخدام طرق بديلة فرعية وهو ما يوفر كثير من الوقت.