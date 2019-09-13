“تقرير” هل تصبح اوبر افشل شركة عرفها التاريخ؟

الخليج ٣٦٥ نت – اوبر حظت بنجاح مذهل وسريع للغاية في فترة قصيرة منذ طرح تطبيقها الذي يصل سائقي السيارات بالركاب.. اوبر لا تدير سيارات أجرة بل مجرد تطبيق وهذا هو سبب توسعها الهائل إلى شركة بقيمة مقدرة عند مئة مليار دولار (375 مليار ريال).

وفي مايو السابق قررت الشركة طرح أسهمها في البورصة لأول مرة، والذي كان أهم طرح للبورصة منذ فيسبوك في 2012، وقد رأينا تقارير عن ناس قرروا وضع نصف مدخراتهم العمرية في أسهم اوبر.. الجميع كان متحمساً لهذه الشركة الجديدة التي تكتسح مدن العالم وتصبح جزء رئيسي من الحياة اليومية لملايين.

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ولكن يبدو أن الشركة بدأت تواجه عقبات حقيقية، أولها وأهمها أن الشركة لا تزال غير ربحية على الإطلاق، والعام الماضي فقط سجلت خسارة بـ 1.8 مليار دولار (6.7 مليار ريال)، وفي الربع السابق فقط (3 أشهر) سجلت خسارة هائلة بـ 5 مليار دولار (18.7 مليار ريال).

خسائر اوبر في التسعة أشهر الأخيرة أكبر من الخسائر التي سجلتها امازون في أول سبعة أعوام لها.. وأهم سبب أن اوبر تدفع 80% من الدخل للسائقين، ولتحقيق أرباح، عليها خفض رواتب السائقين أو رفع الأجرة، وكلاهما حل صعب جدا وغير عملي للشركة، خاصة مع اشتعال المنافسة مع شركات محلية في كل مكان، وكمثال، شركة بولت الاستونية تفوقت على اوبر لتكون اكبر تطبيق طلب سيارات اجرة في اوروبا بالفعل، مع خسارة اوبر للمنافسة في روسيا والصين وجنوب شرق آسيا بشكل كامل.

والأهم من كل ذلك أنه لا يوجد ولاء حقيقي من العملاء لاوبر ومعظمهم مستعد بسهولة لتغيير الشركة للتوفير.. اوبر ليس لديها خطة ربحية حقيقية حتى الآن، فهل نحن مقدمون هل انهيار في أسعار الأسهم قريباً؟.. هذا احتمال حقيقي برأي بعض الخبراء، فدعونا ننتظر ونرى.