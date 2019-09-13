عرض التأجير التمويلي من عبداللطيف جميل على تويوتا يارس 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، واحصل على سيارة تويوتا يارس 2019 بالتمويل من خلال عروض ياهلا بالمدرسة المميزة وبدون دفعة أولى. هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 30 سبتمبر 2019. السيارة المشمولة في العرض: القسط الشهري 990 ريال سعودي Advertisements فترة السداد 60 شهر مزايا العرض: بدون دفعة أولى

بدون كفيل

تأمين طرف ثالث وعلى جسم السيارة

سدد بيسر وسهولة من خلال سداد

دفعات شهرية تصل الى 60 شهر

إمكانية إعادة تمويل الدفعة الاخيرة على مدة سنه

معتمد من الهيئة الشرعیة الشروط والأحكام: الإيجار الشهري أعلاه لا يشمل ضريبة القيمة المضافة

يقوم العميل بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة

تطبّق الشروط والأحكام صورة العرض:

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