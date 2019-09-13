"بورش-911" بميزة الدفع الرباعي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بورش-911

تم الكشف عن الموديلين الأساسيين لـ بورش-911" على هيئة الكوبيه والسيارة المكشوفة في يوليو الماضي. لكن تسميتهما Porsche 911 Carrera أضيف إليها اليوم رقم 4 .

ما يعني أنهما حصلا على الدفع الرباعي.

مع ذلك لم تطرأ تعديلات أخرى على السيارة، مع العلم أن هناك محركا بـ6 سلندرات وسعة 3 لترات ينتج 385 حصانا و450 نيوتن/ متر من عزم الدوران وعلبة السرعة الثمانية PDK.

فيما لم يتغير ديناميك السيارة مع تشغيل العجلات الأمامية ولم يتغير وقت تسارعها حتى 100 كيلومتر في الساعة وهو 4.2 ثانية، كما لم تتغير سرعتها القصوى التي لا تزال تعادل 290 كيلومترا في الساعة للكوبيه و288 كلم/ساعة للسيارة المكشوفة (كابريوليت).

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وصارت تختلف Carrera 4 عن رباعية الدفع الأقوى Carrera 4S من حيث شكل نهايتي أنبوبي العادم وهما مستطيلتا الشكل خلافا لـ Carrera 4S الأغلى ذات الشكل الدائري.

ولكل من السيارتين (الكوبيه والكابريوليت) نظامان كلاسيكي ورياضي لتأمين مخففات الصدمة وعجلات مقياس 20 بوصة.

وفيما يتعلق بسعر سيارتي Carrera 4 فإن حده الأدنى في الولايات المتحدة بلغ 104 700 دولار.