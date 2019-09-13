تيسلا تطور بطارية تتيح سير السيارة الكهربائية 1.6 مليون كيلومتر بالشحنة الكاملة!

الخليج ٣٦٥ نت – تيسلا لديها طموحات واسعة لإحداث ثورة في تقنية البطاريات الكهربائية، خاصة بعد شرائها لشركة البطاريات Maxwell Technology ودخولها بقوة في المجال.

وفي تصريحات أخيرة لجيف دان المشرف على تطوير البطاريات بالتعاون مع تيسلا، اكد أنه بالإمكان طرح خلايا بطاريات قادرة على الاستمرار لـ 1.6 مليون كيلومتر، ويؤمن دان ان هذه البطاريات ستكون شائعة ورائجة في سيارات الأجرة الذاتية القادمة لتيسلا، ونذكر القراء أن ايلون ماسك وعد مراراً وتكراراً بقدوم عصر السيارات الذاتية بالكامل قريباً.

جيف دان يقوم بالبحث والتطوير في تقنية البطاريات في معمله الخاص بالتعاون مع تيسلا ومستثمرين آخرين، وقد أشارت مصادر في السابق أن معمل دان يقترب من طرح خلايا بطاريات تدعم مليون ميل (1.6 مليون كيلومتر)، وهو ما أكده دان في التصريحات الأخيرة.

السؤال هنا هل هذه فكرة واقعية وقريبة فعلا أم ستكون مثل تقنيات البطاريات الصلبة، والتي لن نراها قبل أعوام طويلة من الآن.