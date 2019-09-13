بي ام دبليو: سنخفض عدد الموديلات التي ننتجها عالمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أجرت وكالة بلومبرج للأنباء لقاء صحفي مع بيتر نوتا مدير المبيعات في شركة “بي إم دبليو” الألمانية لصناعة السيارات الفارهة، تحدث به حول مستقبل صناعة السيارات في الشركة ومعدلات النمو والأرباح المتوقعة خلال العام الجاري.



خلال اللقاء كشف بيتر عن توجه الشركة إلى خفض النفقات عن طريق تقليص عدد الموديلات التي تنتجها الشركة، دون الإشارة إلى الموديلات التي قد يتم التخلي عنها،.

كما أكد مدير المبيعات عن توقع الشركة زيادة نمو المبيعات خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى تلقي الشركة أكثر من 60 ألف طلب للحصول على سيارات كهربائية الفترة القادمة.

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كما تحدث نيكولاس بيتر المدير المالي للشركة على هامش معرض فرانكفورت حول الأرباح المتوقعة للشركة العام القادم، وقال أنه من المبكر الحديث حول الأرباح المتوقعة، حيث أن تقديرها متوقف إلى أن تتضح الرؤية حول فرض جمارك إضافية بين الولايات المتحدة والصين منتصف ديسمبر المقبل أم لا.



وأضاف بيتر أن الأرباح قد تتأثر أيضاً في حال الخروج الغير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أن هذا الأمر سوف يسبب “تدهور الوضع عن اليوم” على حد قوله، وقال: “هذا سيضطرنا إلى زيادة الأسعار في أسواق مختلفة، مما سيؤدي إلى تراجع حجم المبيعات، وبالتالي سنضطر إلى خفض إنتاجنا في أوكسفورد”.

وأشار المدير المالي إلى أن الشركة سوف تتخذ قرار بإيقاف إنتاج السيارات في بريطانيا يومي 31 أكتوبر والأول من نوفمبر المقبل، للتأمين اللوجستي.

الجدير بالذكر فإنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل.