هذه هي إجراءات تعديل السيارات في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تعديل السيارات هو شغف وهواية لدى محبي السيارات، إلا أنه تصرف خطير إذا تم دون إشراف الخبراء، لذا يحظر المرور السعودي تعديل السيارات دون الحصول على رخصة تؤكد أمان التعديلات، ونستعرض فيما يلي الإجراءات النظامية اللازمة لذلك:

أولاً: التوجه لأقرب مكتب مرور في منطقتك وإبداء رغبتك في تعديل سيارتك لتملء استمارة بالطلب

ثانياً: سيحول المرور طلبك إلى هيئة المواصفات والمقاييس حتى يفحصوا إذا كان التعديل سيسبب مشكلة في التوازن والأداء والأمان أو أي شيء آخر

ثالثاً: سيتم إعادة إرسال استمارة طلب التعديل إلى مكتب المرور للحصول على الموافقة النهائية لإتاحة إجراء التعديل المنصوص عليه

رابعاً: ستتوجه بسيارتك إلى الورشة التي حددت في استمارة الطلب أنها ستتولى تعديل سيارتك

Advertisements

خامساً: توجه إلى مكتب المرور بعد انتهاء التعديل كي يفحصوا سيارتك ويتأكدوا بأن التعديل متوافق مع الطلب الذي وافقوا عليه وأنك لم تغير شيئاً آخر

ما يشمله تعديل السيارات:

التهبيط

تغيير الشمعات

تغيير حجم المصدات

تبديل الجنوط بأخرى كبيرة أو صغيرة

تغيير حجم الرفارف

إضافة شعارات أو ملصقات

تظليل زجاج السيارة دون المسموح به

وأخيراً ننوّه بأنك إذا قمت بتعديل سيارتك دون موافقة المرور، ستخضع إلى مخالفة 300-500 ريال مع حجز سيارتك حتى إزالة التعديل.