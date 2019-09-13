5 ألعاب سيارات ذهبية لا تنسى من أيام الطفولة

الخليج ٣٦٥ نت – مهما مرت السنوات دائماً ما يظل في القلب ذكريات بعض الألعاب القديمة الخاصة بسباقات السيارات تذكرنا بأيام الطفولة، واليوم خلال السطور التالية سوف نستعرض أبرز هذه الألعاب.

1- لعبة Mario Kart



هذه اللعبة من الألعاب التي حققت نجاحاً مبهراً ونالت شهرة عالية في مختلف دول العالم، ولقد تم إصدارها لأول مرة عام 1992، وهي تعتمد على شخصيات ماريو المعروفة، وتدور أحداثها حول سباق بين سيارات صغيرة على مختلف الطرق.

2- لعبة Need for Speed Underground



حققت هذه اللعبة المثيرة نجاحات قوية خاصة في الوطن العربي، ولقد صدرت لأول مرة في عام 2004، وانتشر لعبها بين مختلف أجهزة الألعاب، ويقوم المتسابق خلال اللعبة بأداء مهام عديدة مع إتاحة تعديلات مختلفة على أبرز موديلات السيارات.

3- لعبة Crazy Taxi

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منذ صدور لعبة Crazy Taxi في عام 1999 وهي تعد من أهم ألعاب السيارات، وتعتمد في لعبها على بعض الخيال العلمي البسيط، وسائق يقوم بتوصيل الأشخاص بدون الالتزام بقوانين المرور.

4- لعبة Sega Rally Championship



حققت هذه اللعبة أيضاً نجاحاً ساحقاً منذ صدورها في عام 1994، وهي من ألعاب الراليات ويتم التسابق بين اللاعبين على الطرقات والتضاريس الوعرة.

5- لعبة Midnight Club



تعتبر لعبة Midnight Club من الألعاب الرائعة التي تم صدورها عام 2009، ويجري التسابق بين اللاعبين بها على مضمارات الحلبات العالمية في كبرى المدن الشهيرة، والتي من أهمها طوكيو ونيويورك ولندن.