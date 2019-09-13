هذا الجهاز يبث رسائلاً طريفة لرفقاء الطريق.. إليك آلية عمله

الخليج ٣٦٥ نت – هواية تعديل السيارات من الأشياء المحببة لقائدي السيارات خاصة الشباب منهم، لما تحمله من أفكار وإضافات وتغييرات غريبة في أشكال السيارات ومكوناتها.



واليوم معنا جهاز طريف يعد أحد مكونات تعديل السيارات ويدعى موجي بيك الذكي، وهو عبارة عن لافتة رقمية ذكية صغيرة في المعتاد يتم لصقه على زجاج السيارة الخلفي، ويعمل على عرض أي شئ لمن حولك من قائدي السيارات السائرين على الطريق بجوارك من خلال زجاج السيارة.



يتم التحكم في جهاز موجي بيك من خلال الهاتف الذكي، ويتيح الجهاز عرض حوالي 1500 صورة متحركة مختلفة، إيموجي أو حتى شعارات الأندية الرياضية وأعلام البلدان حول العالم، بالإضافة إلى بعض الجمل البسيطة، كما يدعم أنظمة آبل وجوجل للأوامر الصوتية من خلال أحد التطبيقات على الهواتف.



يعتبر جهاز موجي بيك كما ذكرنا سابقاً من مكونات تعديل السيارات، لذا يجب التأكد قبل تركيبه من موافقة قوانين المرور عليه، حيث أن بعض الدول تتيح استخدامه وتداوله، لكن توجد دول أخرى لا تجيز تركيبه حيث يعتبرونه جهاز مشتت لانتباه قائدي السيارات الآخرين، وقد يؤدي إلى حوادث خطيرة.

ويتوفر جهاز موجي بيك حالياً على مواقع الأونلاين المخصصة للبيع والشراء، ويمكن شراءه بسعر بسيط يبلغ 60 دولار فقط (225 ريال).