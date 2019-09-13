هل يغير حادث كيفن هارت قوانين سلامة السيارات في المستقبل؟

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لموقع تي ام زي المختص بنشر أخبار المشاهير، فإن مسؤولي ولاية كاليفورنيا يستخدمون حادث كيفن هارت الأخير بسيارته باراكودا هيلكات كوسيلة لتغيير تشريعات سلامة السيارات في المستقبل، حيث ستقوم إدارة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا بتفكيك السيارة بالكامل وربطها قبل وضع تقرير يمكن أن يشكل التشريعات المستقبلية.

ووفقاً للمصادر، فإن التركيز سينصب على نقص وسائل السلامة في السيارات المعدلة، فقد كان لدى باراكودا سالفة الذكر أحزمة أمان، ولكن ليست حديثة بما يكفي، حيث تعمل أحزمة الأمان الحديثة على تقليل إصابات الظهر التي قد يصاب بها ركاب السيارة في الحادث، وإذا كانت المصادر على صواب، فقد ينتهي ذلك بتوصية من CHP إلى الهيئة التشريعية للولاية بأن تطلب من شركات تعديل وتخصيص السيارات الكلاسيكية تثبيت أدوات السلامة، حتى لو لم تكن متوافقة بالكامل مع القطع الأصلية.

كما ترغب الإدارة في التأكد من تعديل باراكودا بشكل صحيح من قبل SpeedKore، وقد تكون هذه هي بداية النهاية لعمليات ترميم السيارات الكلاسيكية وتخصيصها، ومن المحتمل أن يكون الحصول على واحدة أصعب في كاليفورنيا وربما في الولايات المتحدة ككل ومنها إلى أجزاء كثيرة من العالم.