أول سيارة هايبرد من «لامبورجيني» بـ37.5 مليون جنيه مصري

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة، لامبورجينى عن أيقونتها الجديدة «sian»، والتى تم تصنيع هيكلها من ألياف الكربون، وهى أول سيارة هجينة تعتمد على محرك V12 سعة 6.5 لتر يولد قوة 808 حصان، كما تحصل على محركإضافى كهربائى بقوة 34 حصانًا مع بطارية بقوة 48 فولت تم دمجه مع ناقل الحركة لضمان استجابة لحظية.
وتتمكن السيارة ذات القوة الخارقة الانطلاق من الثبات حتى 100 كم/ساعة فى أقل من 2.8 ثانية مع القدرة على الوصول لسرعة قصوى قدرها 350 كم/ فى الساعة.
وذكرت الشركة المصُنعة أنه تم تصنيع 63 سيارة فقط من هذا الطراز وقد تم بيعها جميعًا. أما عن سعرها فقد ناهز 2.2 مليون دولار أى ما يعادل «37.5 مليون جنيه مصري» تقريبًا.
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