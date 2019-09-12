قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على عشوائية وفوضى وسائل النقل واستبدالها بوسائل حضارية وآمنة ومرخصة بالشارع المصري، لتصبح أكثرأمنًا على المواطنين.
وأكد أن «التوك توك»، في طريقه للاختفاء من الشوارع الرئيسية والمدن، بينما يصعب استبداله في المناطق العشوائية والبعيدة إلا فيحالة قيام رؤساء الأحياء بشن حملات متتالية في هذه المناطق.
وتوقع الأمين العام للرابطة، انتعاش مبيعات سيارات الميني فان بنسبة تصل إلى 10% مع توجه الحكومة للاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، متوقعًا زيادة أسعارها بنسبة ضئيلة مع زيادة الإقبال عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر انتعاش منتظر في مبيعات السيارات الميني فان بعد قرار إحلال «التوك توك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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