انتعاش منتظر في مبيعات السيارات الميني فان بعد قرار إحلال «التوك توك»

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على عشوائية وفوضى وسائل النقل واستبدالها بوسائل حضارية وآمنة ومرخصة بالشارع المصري، لتصبح أكثر

أمنًا على المواطنين.

وأكد أن «التوك توك»، في طريقه للاختفاء من الشوارع الرئيسية والمدن، بينما يصعب استبداله في المناطق العشوائية والبعيدة إلا في

حالة قيام رؤساء الأحياء بشن حملات متتالية في هذه المناطق.

وتوقع الأمين العام للرابطة، انتعاش مبيعات سيارات الميني فان بنسبة تصل إلى 10% مع توجه الحكومة للاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، متوقعًا زيادة أسعارها بنسبة ضئيلة مع زيادة الإقبال عليها.