مرسيدس: تغييرات ثورية تنتظر مرسيدس اس كلاس 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تعد مرسيدس S-Class قمة الفخامة والهندسة في دايملر لعقود عديدة، لذلك يتوقع أن يحصل الجيل القادم على الكثير من الابتكارات الثورية، ومن المقرر ان ينكشف لأول مرة في عام 2020، في حين قامت مرسيدس بمعاينته في معرض فرانكفورت للسيارات 2019 باستخدام Vision EQS الاختبارية المذهلة.

وفي نفس المعرض في ألمانيا، تحدثت رئيس مرسيدس، علا كالينيس، لفترة وجيزة مع المجلة الأسترالية Car Advice حول الجيل القادم من S-Class، حيث أكد أنه سيكون في طليعة صناعة السيارات، مضيفاً أنه سبب استيقاظ الأشخاص الذين يعملون لصالح مرسيدس كل صباح، ولتحقيق هدفها، ترغب الشركة في ان تكون S-Class القادمة هي أول موديل إنتاجي خاص بها يحصل على نظام قيادة مستقل من المستوى الثالث.

ووفقاً لماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة شركة دايملر، فلن تحصل السيدان الجديدة على محرك كهربائي بالكامل، في حين سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات حول الجيل التالي في غضون بضعة أشهر، مؤكداً ان سقف طموحاتهم لـ S-Class القادمة مرتفع للغاية.

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وفي النهاية، يمكنكم مشاهدة مقطع الفيديو الجديد الذي يكشف عن نموذج أولي مموه لـ S-Class 2020 أثناء اختباره بألمانيا، وكان بتمويهات خفيفة مما سمح لنا برؤية مقابض الأبواب المنبثقة، ويقال إن W223 ستأتي فقط بقاعدة عجلات طويلة وقد تتخلى عن طرازات الكوبيه والكشف، مع توفر إصدارات SL وAMG GT للجيل التالي.