تويوتا وهوندا وسوبرا يكشفون عن سيارات سباق جديدة لـ سوبرا وNSX وجي تي ار

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا وهوندا ونيسان عن السيارات الجديدة المشاركة في سباقات سوبر GT، ونبدأ بتويوتا سوبرا، وهي أول مرة تشارك فيها نسخة سباقات لسوبرا في بطولة سباقات يابانية منذ 2006، وهذه السيارة تحديداً تتمتع بتصميم جريء مع ألياف كربونية مكشوفة وعدد من القطع الايروديناميكية البارزة مع جناح خلفي عملاق.

وننتقل لهوندا NSX-GT، والتي اضطرت هوندا لنقل المحرك فيها من الوسط للأمام لتتماشى مع ضوابط البطولة الجديدة، وأخيراً لدينا نيسان جي تي ار نيزمو GT500 بمحرك تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر وقطع ايروديناميكية بارزة كذلك.

وستبدأ فعاليات بطولة سوبر GT في 2020 ولكن سيتم عقد سباقين خاصين في نهاية العام الجاري مع منافسة السيارات اليابانية لسيارات من اودي وبي ام دبليو واستون مارتن.