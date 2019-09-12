استدعاء 10,478 كرايسلر C300 بالمملكة.. لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 10,478 سيارة كرايسلر C300 موديلات تبدأ من 2005 إلى 2015، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.com.

وهذا الاستدعاء نتيجة خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب، قد يؤدي عند وقوع حـادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب مما تتسبب في إصابات خطيرة.

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى التواصل مع شركة المتحدة للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.