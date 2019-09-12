مغاسل السيارات والبناشر بالمحطات ملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مبادرة وطنية لالزام محطات الوقود بتوفير خدمات الدفع الالكتروني. وأوضحت المبادرة بأن البقالات ومغاسل السيارات وخدمات إصلاح الإطارات (البناشر) وغيرها من الخدمات الأخرى جميعها مشمولة بالمبادرة. وجاءت التغريدة، كالتالي: “مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بإلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني، تشمل الخدمات المتعددة داخل محطات الوقود، مثل: البقالة، مغسلة السيارات، اصلاح الاطارات، وغيرها”.

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