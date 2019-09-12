هذا هو رأي رئيس مرسيدس AMG في بورش تايكان

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن اعترف مدير التطوير في بوليستار، إيان كولينجز، بأن تيسلا تفوق بكثير منافسيها، ناقش رئيس تنفيذي آخر رفيع المستوى المنافسة علناً، فهذه المرة، أقر رئيس مرسيدس AMG، تويباس مويرز، بأن أول طراز كهربائي إنتاجي من بورش رفع سقف المنافسة بشكل كبير فيما يتعلق بالأداء، وقد لا تقدم السيارات الكهربائية القادمة من مرسيدس مستويات الأداء نفسها.

ففي حديثه إلى CarSales في فرانكفورت، كشف مويرز عن المزيد من التفاصيل حول السيارة الكهربائية الأولى من مرسيدس AMG، والتي ستعتمد على المنصة المستخدمة في EQS الاختبارية، وقال إن السيارة لن تخيب آمال العملاء، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها ستفوق أو تتساوى مع أداء تايكان.

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وعلى الرغم من تأكيده على إعجابه بأداء تايكان، إلا أنه يعتقد أن السيارات الكهربائية يمكن أن يتم المفاضلة بينها من خلال العديد من العوامل الأخرى غير التسارع، مثل ديناميكيات القيادة وسلوكها وتفاعلها مع السائق.

يذكر أنه في مقابلة أخرى في فرانكفورت، قال رئيس دايملر علا كالينيس، أنه ستكون هناك سيارات تعمل بالكهرباء بالكامل من قسم الأداء في الشركة تحت علامة EQ بيرفورمانس، والسؤال الأهم الآن، متى سنرى أول سيارة AMG كهربائية بالكامل؟ نعتقد أنه من المبكر جداً الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي.