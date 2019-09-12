هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً تصل أسواق المملكة “المواصفات والتفاصيل الكاملة”

هيونداي سوناتا الجديدة كلياً تصل أسواق المملكة بطابعها الرياضي

أسلوب التصميم “الرياضي المؤثر” يُعطي مظهر كوبيه متطوراً بأربعة أبواب

منصة جديدة مكّنت إجراء تحسينات في التصميم وجوانب السلامة والكفاءة والأداء

مجموعة واسعة من أحدث تقنيات الاتصال والراحة والسلامة

مصابيح الإضاءة الخفية تحوّل خطوط الكروم إلى مصابيح نهارية

الخليج ٣٦٥ نت – استقبلت صالات عرض وكلاء هيونداي في المملكة العربية السعودية، شركة الوعلان للتجارة ، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات ، وشركة المجدوعي للسيارات، طراز هيونداي سوناتا الجديد كلياً؛ مركبة السيدان متوسطة الحجم ذات الشهرة الواسعة من الصانع الكوري، والتي تأتي في جيلها الثامن بمظهر كوبيه رياضي أنيق رباعي الأبواب يُبرز أحدث أساليب التصميم التي ابتكرتها العلامة التجارية، وهو التصميم “الرياضي المؤثر” Sensuous Sportiness.

وتصل سوناتا ذات التصميم الجديد إلى أسواق المملكة بهيئة أكثر قوة ومهابة بفضل تصميم شامل وُضع في “ستوديو كاليفورنيا للتصميم” التابع لهيونداي، لتتمّيز بشبك أمامي ذي تصميم حديث وفتحات متوالية الانحدار مؤطر بعناصر مميزة للإضاءة الأمامية، علاوة على خلفية جديدة تماماً. وتُحيط خطوط الكروم الزخرفية بمصابيح الإضاءة النهارية ذات المظهر العصري اللافت الذي يكمّله التصميم الجديد للعجلات. وتأتي سوناتا الجديدة كلياً مبنية على قاعدة مركبات الجيل الثالث الجديدة من هيونداي التي جرى تصميمها لتحقيق أسلوب جديد تماماً من أساليب القيادة.

وقال مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا والشرق الأوسط، إن كل جيل جديد من الطراز سوناتا، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، استطاع أن يرتقي بمستوى الجودة والقيمة لهذه المركبة بين مركبات السيدان متوسطة الحجم، مشيراً إلى أن هذا التطور الأخير “يُرسي معياراً جديداً للأناقة والابتكار والتقنية”، وأضاف: “لطالما حظيت سيارة هيونداي سوناتا بإعجاب كبير من عملائنا في المملكة وحققت مبيعات مميزة في أسواقها، وانطلاقاً من ذلك حرصنا في هيونداي على تقديم الجيل الجديد من هذه المركبة بشكل يلبي توقّعات العملاء لفئة سيارات السيدان من خلال تقديم تصميماً أكثر إثارة من قبل وذا طابع رياضي أوضح، لا سيما وأن سوق السيارات باتت تنقسم انقساماً متزايداً إلى فئات أكثر تخصصاً”.

وتمثل مصابيح LED النهارية في أول تصميم من نوعه من هيونداي والمضمَّنة في خطوط الكروم الأمامية، السمة الأكثر تميزاً في المظهر الخارجي الجديد للمركبة سوناتا. فهذه المصابيح تبدو وكأنها جزء من زخرفة الكروم عند إيقاف تشغيل المركبة، ولكنها ما تلبث أن تضيء عند تشغيل المحرك. أما مصابيح LED الأمامية المزودة بميزة الالتفاف الديناميكي فتنير الطريق أمام السائق بوضوح عالٍ عند حلول الظلام.

وفي داخل المقصورة، ينسجم تصميم اللوحة الوسطى ولوحة العدادات، الجديدتين، مع المظهر الخارجي الجذاب للمركبة. وينسحب أسلوب التصميم على أدوات التحكّم وعجلة القيادة ثلاثية الأذرع، في حين تُوفّر أزرار التحكّم في نظام الصوت والتكييف، المصممة على هيئة مفاتيح البيانو، مظهراً وملمساً مميزين. ويأتي تصميم لوحة العدادات بشكل مجنَّح مستوحى من تصميم طائرات الشبح، في حين تتّحد العناصر المرئية لخلق تأثير مرتفع محلّق. وقد عمل المصممون على زيادة الإحساس برحابة المساحات الداخلية، ويمثل محدِّد التُّرس الجديد العامل بنظام التحويل عن طريق الأسلاك مثالاً واضحاً على التطبيق الذكي للتقنيات الحديثة؛ فهذه الأداة الأنيقة المتطورة تحتلّ مساحة أقلّ بكثير من تلك التي تشغَلها عصا تغيير التروس التقليدية.

وتشمل تجهيزات المقصورة شاشة لمسية ملونة معيارية بقياس 7 بوصات خاصة بنظام الصوت ومتوافقة مع النظامين Android Auto وApple CarPlay، ووسادة شحن لاسلكي للهواتف الذكية عاملة بالمعيار Qi. وقد أضافت سوناتا الجديدة كلياً منفذ USB للشحن في صف المقاعد الخلفية لمساعدة الركاب على البقاء على اتصال. وينطوي قلب نظام الصوت والفيديو والملاحة على نظام صوتي استثنائي فاخر من “بوز”، مزود باثني عشر مكبّر صوت.

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وأكّد سونغ أن سوناتا الجديدة كلياً تتيح تجربة متميزة للسائق والركاب، وأضاف: “نطبّق بصورة بديهية مجموعة من التقنيات الجديدة التي نركّز فيها على الراحة الوظيفية، مضيفين مزايا نعرف أن عملاءنا سوف يستخدمونها ويقدّرونها”.

وقد زُوّدت مقصورة المركبة بتسع وسائد هوائية معيارية، ومجموعة واسعة من أنظمة السلامة التي تأتي ضمن باقة تقنيات السلامة “سمارت سينس” من هيونداي، وتضمّ أنظمة متقدمة لمساعدة السائق. وقد تشمل باقة أنظمة مساعدة السائق أياً من الأنظمة التالية، بحسب مواصفات الطراز:

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي

نظام التنبيه عند الخروج من المسار

المساعدة على تجنب الاصطدام عند النقطة العمياء

المساعدة على خروج الركاب بأمان من المركبة

تحذير السائق من قلّة الانتباه

شاشة عرض النقطة العمياء

المساعدة في الضوء العالي

نظام تثبيت سرعة ذكي متوائم مع حركة المرور، بميزة التوقف والانطلاق

المساعدة على البقاء في المسار

شاشة الرؤية الخلفية

شاشة الرؤية المحيطية

المساعدة على تجنب الاصطدام عند عبور السيارات من الخلف

نظام تحذير بالمسافة عند الاصطفاف

وتشمل المواصفات خيارَين من المحركات العاملة بالبنزين لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يضمّان محرّكات ونواقل حركة من نوع “سمارت ستريم”، لتأمين أداء قيادة محسّن يصاحبه توفير في استهلاك الوقود. ويضمّ هذان الخياران محركاً بسعة 2.0 ليتر يعمل بنظام حَقن الوقود متعدد النقاط ويولّد 152 حصانًا (قوة حصان مترية)، ومحرك “سمارت ستريم” بسعة 2.5 ليتر بنظام حَقن متعدد النقاط يولّد 180 حصاناً.

وقد زُوّدت سوناتا الجديدة بشاصيه متطور يحسّن الركوب والقيادة، مع تصاميم محسّنة للتعليق الأمامي والخلفي، فضلاً عن نظام توجيه متقدم يضمن التركيز على سرعة الاستجابة، لتكون النتيجة مركبة سيدان عالية التواصل تتسم بالرشاقة والراحة.