ضمن جهود الجميح للسيارات لخدمة عملاء سياراتها

عروض حصريه لأعضاء بطاقة أمريكان إكسبريس على سيارات كاديلاك

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار حرص شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات كاديلاك في المملكة العربية السعودية، على توفير أفضل العروض والخدمات لعملائها، وقعت الشركة مؤخرا اتفاقية أستراتيجية مع الاسم الأبرز في تقديم الخدمات المالية، أمريكان إكسبريس. وبموجب هذه الأتفاقية، يحصل أعضاء بطاقة أمريكان إكسبريس على دعم مادي على سيارات مختارة من كاديلاك مصحوب بضمان ممتد لـ 5 سنوات مفتوح الكيلومترات. وللحصول على هذا الدعم يتطلب من الأعضاء أستخدام البطاقة لدفع مبلغ لايقل عن 3,000 ريال سعودي من قيمة السيارة. وتتفاوت نسبة الدعم حسب نوع السيارة.

وفي هذا الشأن، قال السيد كمران منصور، مدير عام التسويق في شركة الجميح للسيارات: “ يعد التسويق التعاوني اليوم أحد أكثر الوسائل مصداقية ومُلائَمه للعملاء من حيث العروض والتسهيلات”، وأضاف: “تعد كاديلاك وأمريكان إكسبريس من العلامات التجارية الأمريكية الفاخرة. يهدف شركاؤنا في أمريكان إكسبريس إلى تبسيط عملية الشراء و تقديم عروض فريدة من نوعها، بينما نحن في كاديلاك نهدف إلى تبسيط تجربة امتلاك سياراتنا الفاخرة. وعليه كانت أفضل طريقة لتدشين هذه الشراكة، تقديم برنامج دعم خاص لأعضاء بطاقة أمريكان إكسبريس لتسهيل عملية أمتلاك سيارات كاديلاك”.

ومن جهته علق الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل، أن شركة الجميح للسيارات تحرص وبشكل مستمر على تقديم أفضل العروض والخيارات المبتكرة لعملائها، كما تعمل دوماً على عقد شراكات مختلفة مع العلامات التجارية الفاخرة لإثراء خدماتها وتقديم مختلف التسهيلات لعملائها. ومن هذا المنطلق توصلنا إلى اتفاق مع أمريكان إكسبريس لتقديم عرض خاص لعشاق سيارات كاديلاك، نقدم من خلاله دعم ومزايا خاصة لأعضاء البطاقة. ويستطيع أعضاء أمريكان إكسبريس زيارة الموقع الالكتروني لكاديلاك الجميح، أو تشريفنا بزيارة معارض كاديلاك المنتشرة في كافة مدن المملكة للتعرف اكثرعلى هذا العرض والاستفادة منه في شراء جديد سياراتنا.