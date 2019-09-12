ميتسوبيشي L200 2020 تصل إلى السوق السعودي

طرحتها العيسائي في السوق السعودية

L200 بيك أب حمولة واحد طن الجديد كلياً بتغييرات واسعة ولمسه جمالية في جيلها السادس

الخليج ٣٦٥ نت – طرحت شركة العيسائي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في المملكة العربية السعودية، البيك آب L200 الجديد حمولة واحد طن، بتغييرات واسعة ولمسة جمالية متميزة.

فقد تم إطلاق النسخة المحدثة من الجيل السادس لـ L200 بمناسبة مرور 40 عاماً على تدشين هذه الفئة لأول مرة.

وقال بندر بن سعيد العيسائي، المدير العام التنفيذي لشركة العيسائي للسيارات أن شركة ميتسوبيشي أدخلت تغييرات واسعة على البيك أب الجديد ، ومنها التصميم المميز علاوة على تعزيز مواصفات الأمان، مشيراً إلى أن تلك التغييرات التي حظيت بها هذه الفئة تفوق ما تمر به أي من مثيلاتها في السوق بهدف تدعيم مكانتها في الأسواق ومنحها قدرة أوسع على المنافسة.

وأوضح بأن التغييرات التي حظيت بها السيارة بشكلها الجديد وطابعها المميز تضمنت تغييرا جذرياً في تصميم الواجهة الأمامية للسيارة من حيث المصابيح الأمامية وحاجزي الصدمات الأمامي والخلفي مع تصميم جذّاب للمصابيح الخلفية. ومن الجانب الفني والتقني وزيادة عوامل الأمن والسلامة في المركبة فقد تضمنت التعديلات كذلك تحديث فرامل قرصية أكبر حجماً ومخمدات صدمات خلفية لإضافة المزيد من الجودة والأمان.

هذه النسخة من البيك آب L200 تتوفر بإصدارين إحداهما بكابينة فردية والأخر بكابينة مزدوجة.

وقد أكدت الشركة الصانعة ميستوبيشي موتورز أنها أدخلت تحسينات جذرية وكبيرة على أنظمة الدفع الرباعي المستخدمة في هذه الفئة لتوفير قدرات أفضل على الطرق الوعرة وأثناء صعود التلال ونزول المناطق الوعرة الحادة. بالاضافة إلى أنها حظيت بزيادة في الارتفاع عن الأرض .

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أما فيما يتعلق بمقصورتها الداخلية فقد أدخلت الشركة تجديدات تهدف إلى جعل تجربة قيادتها أكثر اثارة وتميزاً، سواء للاستخدام التجاري للشاحنة أو للاستخدام الخاص مع مواد عالية الجودة وفرش ذو ملمس ناعم مع تطريزات ومساند للذراعي ومكيف خلفي والذي يعد الأول من نوعه لهذة الفئه.

وتتوفر L200 بنظام مطور للدفع الرباعي، علاوة على أوضاع مختلفة للقيادة منها أوضاع للقيادة على الرمال والحصى والصخور والهدف منها هو تنظيم قوة المحرك وناقل السرعات والفرامل لتقليل انزلاق العجلات.

ويُظهر التصميم الجديد لـ L200 أكثر قوة، معتمداً على مفهوم التصميم الأماميDynamic Shield ؛ حيث تم تطويره لتبدو أكثر صلابة وأكثر تنافسية عن ذي قبل، ومصابيح أمامية أكثر قوة.

وأشارت الشركة الصانعة إلى أن سيارات ميتسوبيشي تحظى بثقة العملاء في المملكة العربية السعودية من خلال تواجدها في السوق منذ مايقارب الخمسة عقود ، لاسيما بعد نجاحها في تقديم مجموعة من السيارات المميزة التي أثبتت جدارتها على مدى أجيال، بجانب قدرتها على تلبية مختلف تطلعات العملاء ولكافة أغراض القيادة سواء على الطرق الوعرة أو داخل المدينة، وأيضاً لكافة الأعمار، وللأفراد أو للعائلة بأكملها.

وبين أن شركة العيسائي للسيارات وضمن المنتجات المتميزة للشركة تُقدم كذلك طرازات باجيرو ، وإكليبس كروس ، وASX، وأوتلاندر العائلية، وسبيس ستار، ومونتيروسبورت سعة سبعة ركاب بالاضافة الى أتراج الاقتصادية صغيرة الحجم والصديقة للبيئة، ما من خلاله تسعى إلى تحقيق مستويات أعلى من رضاء العملاء وتحقيق تطلعاتهم في عالم السيارات.