تعرف على العلامة التي تصدرت مبيعات السيارات خلال أول 7 أشهر من 2019

كتب: باسل الحلواني
كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن السيارة التي تصدرت مبيعات السوق المصرية، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
ووفقاً لـ"أميك"، تمكنت السيارة نيسان صني، من التربع على قمة مبيعات السيارات الملاكي، بعد تمكنها من بيع 6 آلاف و849 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من2019.
وكانت مبيعات سيارات الركوب الملاكي قد شهدت تراجعاً بنسبة 10%، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة 62 ألفًا و810 وحدات، مقابل 69 ألفًا و901 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
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