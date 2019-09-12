وكيل "أوبل" يحرك أسعار أسترا

كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية، عن تحريك أسعار سيارتها السيدان "أسترا" موديل 2020. وارتفعت الأسعار الرسمية لـ "أسترا"، التي تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات، بحوالي Advertisements 3000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 320.900 جنيه بدلاً من 317.990 جنيه. 3000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 320.900 جنيه بدلاً من 317.990 جنيه. وتحمل السيارة محركاً تربو رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. وتستطيع "أسترا" الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 10.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 207 كيلو مترات في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

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