“بالصور” مقارنة بين لاندروفر ديفندر 2020 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات

الخليج ٣٦٥ نت – تعود لاندروفر ديفندر للساحة مجدداً بعد توقف إنتاج الجيل السابق في 2016، وقد حافظ المصممون على الشكل الصندوقي الأصلي للسيارة ولكن مع تحديث كل شيء آخر لإضفاء طابع أكثر عصرية عليها، ونعرض لكم فيما يلي مقارنات بين الجيلين.

المقدمة

حافظت المقدمة على شكل الشبك الأمامي المستقيم ولكن مع غياب الخطوط الحادة للموديل السابق واستخدام انحناءات خفيفة حول عمود A وغيره، مع تغيير تصميم المصابيح الأمامية الدائرية القديمة قليلاً لجعلها أكثر شراسة في الموديل الجديد.

الجوانب

الاختلافات واسعة بين الموديلين في الجوانب، مع حصول السيارة الجديدة على تصميم أهدأ وأكثر عصرية والتخلي عن مفاصل الأبواب البارزة مع اندماج العجلات الخلفية الآن في فتحات الأبواب بدلا من فصل الرفارف عنهم مثل السابق.

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الخلفية

المصابيح الخلفية الجديدة لها تصميم مربع على كل جانب من الخلفية، بدلا من المصابيح البسيطة الصغيرة للموديل السابق، مع استمرار وجود إطار احتياطي معلق في الخلف.

الداخلية

الداخلية تمثلا انفصالا كبيرا بين الموديلين، حيث حصل موديل 2020 على شاشة معلومات ترفيهية 10 إنش ببرمجيات جديدة تسمح بالاتصال بجوالين في ذات الوقت، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة عرض رأسية.