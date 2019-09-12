أين ستطرح أرامكو أسهمها للاكتتاب العام؟

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت مصادر مطلعة إلى أن شركة “أرامكو السعودية” تخطط لإدراج 1% من أسهمها في بورصة الرياض خلال 2019، و1% أخرى في 2020، بالإضافة إلى طرح 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
وأكدت تلك المصادر أن أرامكو اختارت بنوكاً من بينها “جولدمان ساكس” و”جيه.بي مورغان” في طرحها الأولي، وتأمل الشركة لجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار؛ استناداً إلى تقدير قيمتها بـ2 تريليون دولار.
يُذكر أن هذا الطرح من أرامكو هو أحد الركائز الأساسية نحو التحول الاقتصادي في السعودية؛ جذباً للاستثمار الأجنبي، وتنويعاً للاقتصاد والتخلص من اعتماده على النفط.
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