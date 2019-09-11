إجراءات حصول ذوي الإعاقة على رخصة قيادة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت إدارة المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على رخصة القيادة. وللحصول على رخصة قيادة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، اتبع مايلي: اجتياز الفحص العملي بنجاح.

الحصول على تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة.

تجهيز السيارة التي يرغب بقيادتها بالوسائل الخاصة الملائمة.

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