استدعاء 3,344 جيب رانجلر في المملكة.. لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 3,344 سيارة من نوع “جيب رانجلر”، منهم 1,629 سيارة تعود للموديلات بين عامي “2007-2012″، و1,715 سيارة موديلات أعوام 2014 و2015 و2016، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa.

وكان هذا الاستدعاء لوجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية لجهة الراكب، ما قد يؤدي عند وقوع حادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب تتسبب في إصابات خطيرة.

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع “شركة المتحدة للسيارات”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.