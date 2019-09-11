هيونداي i10 الجديدة تكشف نفسها بتصميم أنيق

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي الستار عن i10 الجديدة في معرض فرانكفورت للسيارات بتصميم خارجي لطيف ووعود بأن تكون أفضل بكثير من سابقتها.. وستشمل مولدات الطاقة محرك 1.0 لتر صغير بثلاثة سلندر بقوة 66 حصان وعزم دوران 96 نيوتن.متر، مع محرك 1.2 لتر بأربعة سلندر بقوة 82 حصان وعزم دوران 118 نيوتن.متر.

هذه المحركات متصلة بجير يدوي بخمس سرعات او اوتوماتيكي بخمس سرعات، كما ستطرح هيونداي نسخة i10 N Line الأعلى أداء بمحرك 1.0 لتر بثلاثة سلندر بقوة 98 حصان وعزم دوران 171 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي بخمس سرعات.

وستتوفر السيارة بعشرة ألوان مختلفة مع إمكانية طلاء سقف السيارة بلون مختلف متباين مع لون الجسد.. وبالحديث عن التصميم الخارجي فتتمتع بتصميم أجمل من الموديل السابق بفضل خط السقف المنخفض بـ 0.7 إنش مع كونها أعرض بـ 0.7 إنش، مع شبك أمامي أسود كبير وتصميم مميز للمصابيح الأمامية.