هل هذا ما ستبدو عليه جمس يوكون دينالي 2021؟

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد جنرال موتورز لجلب تحديثات رئيسية لسيارتيها الـ SUV ذات الحجم الكامل شيفروليه تاهو وجمس يوكون، وفي الواقع، التقطت العدسات التجسسية نموذجاً أولياً لتاهو أثناء اختباره قبل بضعة أشهر، فبالتالي من المحتمل أن تنكشف قريباً.

والآن قام حساب c_zr1 على انستقرام بمشاركة تصميم تخيلي لجمس يوكون دينالي 2021 حيث بلغت دقة التصميم وكأنها صورة مسربة من أروقة الشركة، فمن المتوقع أن تتشارك السيارة الجديدة كلياً الكثير من مكونات الشاصيه وخيارات المحركات مع سييرا وسيلفرادو، رغم أن الـSUV الكاملة ستأتي مع نظام تعليق خلفي مستقل.

أما فيما يتعلق بخيارات المحركات، فمن المتوقع أن تتضمن محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر، إضافة إلى إمكانية طرح نسخة بمحرك تيربو ديزل 6 سلندر سعة 3 لتر.

هذا وسوف يتم إنتاج جمس الجديدة بولاية تكساس الأمريكية، في نفس مصنع جنرال موتورز المخصص لصناعة مختلف طرازات الـSUV الكاملة.